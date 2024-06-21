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Yaşam Arazi tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı
Yaşam

Arazi tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 23:16:00 -
Arazi tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca, aynı aileden 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T. (60) ile yeğeni Gökhan T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ARAZİ KAVGASINDA AMCA, YEĞENİ VE ÇOCUKLARINI TABANCAYLA KATLETTİ

Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.'yi (18) tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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