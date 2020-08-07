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Aktüel

Arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi

Gözaltına alınan katil zanlısı baba adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:13:09 -
Arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle babası tarafından silahla öldürülen kişi ve eşinin cenazeleri defnedildi.

Kırsal Döngele Mahallesi'nde babası Dursun M. (57) tarafından tüfekle öldürülen Adem M. (29) ile eşi Meryem M'nin (34) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Meryem M'nin naaşı Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda, Adem M'nin cenazesi de Döngele Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu arada, jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı baba Dursun M. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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