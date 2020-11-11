  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir
Aktüel

Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:08:08 -
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir

ANKARA (AA) - Kanada’da yapılan bir araştırmada, deniz memelilerinde atık sular yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceği belirlendi.

"The Daily Mail" gazetesinin haberine göre, Halifax Dalhousie Üniversitesinde yürütülen çalışmada, balina, yunus, fok gibi deniz memelilerinin Kovid-19'a yakalanma ihtimali incelendi.

Araştırmada, 36 deniz memelisinin genomları incelenirken bunlardan en az 15'inin Kovid-19 riski altında olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanları, deniz memelilerindeki "Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimlerinin salgına kapı araladığını öne sürdü.

Deniz memelilerin virüse karşı insanlardan daha savunmasız olduğunu vurgulayan bilim insanları, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının atık su yoluyla enfekte olabileceği konusunda uyardı.

Araştırma ekibinden Halifax Dalhousie Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı araştırma müdürü Graham Dellaire, deniz memelilerinin daha önce de yaşamlarını tehdit eden, karaciğer ve akciğer hasarına neden olan farklı Kovid-19 türlerine yakalandığını söyledi.

Çalışma Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit
Dünya

Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit

ABD'de Donald Trump'tan sonra başkan seçilen Joe Biden tarafından Türkiye'ye yönelik ilk tehdit açıklaması geldi.
Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!
Gündem

Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!

İzmir'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrası depremzedeleri taklit ederek sosyal medyada paylaşım ya..
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve kabine değişikliği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay