Araştırmalar çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı: Mavi ışık kanser riskini arttırıyor

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu gece saatlerinde mavi ışık spektrumuna maruz kalmanın kanser riskini arttırdığı gerçeğini ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, mavi ışık spektrumunun telefon başta olmak üzere birçok mobil cihazda mevcut olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, kolorektal kanser hastası 2.000 katılımcı üzerinde çeşitli incelemeler yapıldı. Elde edilen sonuçlar, mavi ışığa en fazla maruz kalan katılımcıların kolorektal kanser gelişme riskinin yüzde 60 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Severo Ochoa Bilimsel Direktörü Manolis Kogevinas, "Gece saatlerinde özellikle mavi spektrumlu ışığa maruz kalmak, ışığın yoğunluğuna ve dalga boyuna bağlı olarak melatonin üretimini ve salgılanmasını azaltabilir." ifadelerini kullandı.