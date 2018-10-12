Araştırmadan bomba sonuç çıktı: Avrupa Birliği olmasa da olur
Merkezi Brüksel'de bulunan 'Avrupa'nın Dostları' isimli düşünce kuruluşunun yaptığı anket sonucunda Avrupalıların yüzde 64'ü AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğine inanmıyor.12 Ekim 2018 Cuma 12:23
Kuruluşun Avrupa genelinde yaklaşık 11 bin kişi ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u AB'nin gereksiz olduğuna inanırken, yüzde 64'ü de AB'nin olmaması durumunda hayat standartlarının kötüleşeceğini düşünmüyor.
'Değişim ve reform sağlanmazsa...'
Anketin, katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak vardığı sonuç kısmında "Değişim ve reform sağlanmazsa, AB, çoğu vatandaşı için önemsiz kalmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Avrupalıların üçte birinden fazlasının AB bütçesi harcamalarında "daha şeffaf" olunmasını beklediği aktarıldı.
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