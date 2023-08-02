Araştırmacılar, dünyada daha önce keşfedilmemiş bir tür keşfetti! Görüntüleri ele alındı! Şaşkına çevirdi

Araştırmacılar ormanın derinliklerinde sürdürdükleri çalışmalarında inanılmaz sonuçlara ulaştı. Keşfedilen yeni türün görüntüsü adeta uzaylı yaşam formları fikrini akıllara getirdi. Boyutları olması gerekenin neredeyse 5 katı. Tüm bilim insanları şaşkına döndü.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsündeki araştırmacıların son keşfi tüm bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bu yeni görüntüler uzaylı yaşam formlarını akıllara getirdi ama dünyada daha önce hiç görülmemişti.

DEVASAL VİRÜSLER BULUNDU

New England topraklarında, kaplumbağaya çok benzeyen, dokunaçlara ve yıldız şeklindeki kabuklara sahip bir grup dev virüs benzeri parçacık keşfedildi. Dev virüsler genel ortalamadan çok daha büyükler.

TEHDİT OLUŞTURMUYORLAR

Yeni bulunan tuhaf virüs benzeri parçacıklar bazılarını korkutabilirken, araştırmacılar bunların muhtemelen insanlar için bir tehdit olmadığını, ancak "ekosistemin çok önemli oyuncuları" olduğunu söyledi.

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BEKLEDİKLERİ GİBİ ÇIKMADI

Araştırma ekibi 2018'de dev virüslerin geliştiği bilinen Massachusetts'teki Harvard Ormanı'ndan toprak örnekleri topladı. Ancak, topraktan çıkarılan yığın, hiç bekledikleri gibi değildi.

ŞEKİLLERİ 'OLAĞANDIŞI'

Dokunaç benzeri 'elektron yoğun iç tüp' uzantıları, 20 kenarlı zar şeklindeki 'ikosahedral' protein kabukları, 'yıldız' tasarımları ve biyolojik amaçları hala bilinmeyen diğer olağandışı şekiller sergilediler.

"TAMAMEN YENİ" Araştırmacılar bulgular hakkında, "Bulduğumuz şey, daha önce hiç görmediğimiz yepyeni bir şekil çeşitliliği. Çoğunluğu olmasa bile birçoğunun tamamen yeni olduğuna ve daha önce hiç görülmediği konusunda bahse girerim" dedi.