Araştırmacı dedikleri Uğur Dündar ne der bu işe? ‘Al sana destek’ değil ‘al sana yalanmış’
Kemalist Sözcü gazetesi ‘Al sana destek’ başlığıyla önceki gün manşetten patlattığı yalan haberi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıklamaları sonrası bugün 4. Sayfasından yalanladı. Yalanı ifşa olan Sözcü’nün bu pişkin tavrı Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında ele alındı.
Restoran işleten Cem Emre Akıncı isimli bir esnafın banka hesabına ciro kaybı yardımı olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yalanını ortaya atan Sözcü gazetesi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıklamaları sonrası önceki gün manşetten verdiği yalanı, bugün yarım ağızla 4. sayfasından tekzip etti.
Söz konusu yalanı Ticaret Bakanı Mehmet, şu sözlerle yalanlamıştı; “Bilgi yanlışlığını düzeltelim: Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır.”
Sözcü’nün utanmaz tavrı Murat Alan’ın sunumuyla Akit TV’de ekrana gelen ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında konuşuldu.