Araştırma sonrası ilk bilgi: Öldürüldüğüne dair emareler var
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına ilişkin konsoloslukta araştırma yapan güvenlik yetkililerinin ilk izlenimine göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair emareler var.16 Ekim 2018 Salı 16:23
İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğunu inceleyen güvenlik yetkililerinden yeni açıklama geldi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayını araştıran güvenlik yetkililerinin ilk izlenimine göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair emareler var.
Araştırma 9 saat sürdü
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda, 10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyeti, 9 saat süren bir inceleme gerçekleştirmişti. Ortak heyette yer alan Suudi yetkililer de konsoloslukta bulundu.
'Toprak numunesi alındı'
Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Konsoloslukta arama ve inceleme yapan Türk polisi ve ekibi ihtiyaç duyulan ve delil olduğu düşünülen bulguları aldı. Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi de alındı" dedi.
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