Araştırma sonrası ilk bilgi: Öldürüldüğüne dair emareler var

İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğunu inceleyen güvenlik yetkililerinden yeni açıklama geldi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayını araştıran güvenlik yetkililerinin ilk izlenimine göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair emareler var.

Araştırma 9 saat sürdü

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda, 10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyeti, 9 saat süren bir inceleme gerçekleştirmişti. Ortak heyette yer alan Suudi yetkililer de konsoloslukta bulundu.

'Toprak numunesi alındı'

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Konsoloslukta arama ve inceleme yapan Türk polisi ve ekibi ihtiyaç duyulan ve delil olduğu düşünülen bulguları aldı. Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi de alındı" dedi.