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Aktüel Araştırma: Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Aktüel

Araştırma: Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:32:28 -
Araştırma: Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayabilen antikorların en yüksek seviyelerine, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerde rastlandığı bildirildi.

"NewsMedicalLifeSciences" sitesinin haberine göre, ABD'de Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulunda görevli uzmanların liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyeleri incelendi.

Araştırmada, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerin, Kovid-19 hastalarının tedavisinde plazma bağışı için en güçlü adaylar olduğu tespit edildi.

Uzmanların bulguları, Kovid-19'un hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi.

Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu.


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