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Sağlık Araştırma: İyimser insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor!
Sağlık

Araştırma: İyimser insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor!

Yeni bir araştırma, iyimser insanların, başa çıkmaları gereken daha az stresli olaya sahip oldukları için kötümserlere göre daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:10:00 - 2022-03-09 09:12:33
Araştırma: İyimser insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor!

Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar, 24 yıllık bir süre içerisinde 233 yaşlı erkeği takip etti.

1986'da başlatılan çalışmanın başında, erkekler "iyimserlik" düzeylerinin ölçülmesi için bir anket doldurdu. Ardından 2002-2010 yılları arasında söz konusu kişilere, günlük stresleri ve ruh halleri hakkında sorular soruldu.

Sonuçlar, daha iyimser olanların daha pozitif ruh hali bildirdiğini gösterdi.

Araştırmayı yöneten Dr. Lewina Lee, insanların günlük stres faktörlerini ele alış farklılıklarının, iyimserlik ve sağlıklı bir hayat sürme arasındaki ilişkiye etkisine dikkat çekti.

Çalışma erkeklere odaklanmış olsa da, araştırmacılar bulguların yaşlı kadınlar için de muhtemelen geçerli olduğuna inanıyor.

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Kaynak: DailyMail

 

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