Araştırma Görevlisi'nden İBB'ye olay cevap! Sosyal medyayı salladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün İHA'nın yayımladığı Haliç'teki kirlilik iddiaları için bir açıklama yaptı ve sorunun kirlilikten değil alg'lerden kaynaklandığını iddia etti.

İBB yaptığı açıklamada "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir." iddiasında bulundu.

İBB'nin alg cevabına ise Araştırma görevlisi Hatice Esra Akgül tepki gösterdi. 14 yıldır alg'ler üzerine çalıştığını belirten Akgül, alg'lerin, ortamda kirlilik göstergeleri olan azot ve fosfor miktarı arttığında hızla çoğalacağını bildirdi.

Akgül şu ifadeleri kullandı:

"14 yıldır alg incelemesem bu bilim dışı açıklamanıza yine de inanmazdım. Alg patlaması neden olur? Algler ötrofikasyon yapan organizmalar ortamda azot ve fosfor (ki bu da kirlilik göstergesi) miktarı arttığında çok hızlı çoğalırlar, oksijen azalır ve balık ölümleri gerçekleşir.

Siz ve ekibinize gönüllü olarak Biyoloji anlatabilirim, Bilim öğrenmenin yaşı olmaz Sayın Ekrem İmamoğlu. 1 yılda Haliç ekosistemini mahvetmeyi başardığınız için sizi ancak sudaki ağır metaller alkışlar zira balıkları öldürdünüz."