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Araştırma görevlisi eşini bıçaklayan üniversiteli kadın gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde tartışma yaşadığı araştırma görevlisi kocasını bıçakla ağır yaralayan üniversiteli kadın, gözaltına alındı.

04 Kasım 2018 Pazar 13:15
Araştırma görevlisi eşini bıçaklayan üniversiteli kadın gözaltına alındı

Samsun'da araştırma görevlisi eşini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen üniversite öğrencisi genç kadın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V. (29) ile üniversite 2. sınıf öğrencisi eşi S.V. (22) arasında tartışma çıktı ve karı-koca birbirlerini darp ettiler.

S.V. mutfaktan aldığı bıçağı kocasına doğru savurunca bu sırada karnından bıçaklanan H.V. yaralandı. Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.V. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan S.V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:15
  1. Samsun
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