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Aktüel Araştırma: Enstrüman çalmak, çocukların hafızasına ve yaratıcılığına katkıda bulunabilir
Aktüel

Araştırma: Enstrüman çalmak, çocukların hafızasına ve yaratıcılığına katkıda bulunabilir

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:21:05 -
Araştırma: Enstrüman çalmak, çocukların hafızasına ve yaratıcılığına katkıda bulunabilir

ANKARA (AA) - Enstrüman çalmayı öğrenmenin, çocukların hafızası ve yaratıcılığına katkıda bulunabileceği bildirildi.

Şili'de yaşları 10 ila 13 olan 40 çocuğa kısa süreli hafıza ve dikkat testleri yapıldı. Bulgular, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

Çocuklardan 20'sinin bir enstrüman çaldığı, en az 2 yıldır ders aldığı, haftada minimum 2 saat pratik yaptığı ve düzenli aralıklarla bir orkestrada ya da koroda çaldığı, diğer 20 çocuğun ise okul haricinde müzik eğitimi almadığı belirtildi.

Düzenli enstrüman çalan çocuklarda, beyinde kısa süreli hafıza ve dikkat mekanizmalarının daha iyi işlediği gözlemlendi.

Uzmanlar, enstrüman çalmayı öğrenmenin, hafıza ve konsantrasyonu iyileştirmenin yanı sıra çocuklarda yaratıcılığı, dolayısıyla yaşam kalitesini artırabileceğine işaret etti.

Bundan sonraki aşamada enstrüman çalmanın, çocukların beyninde bu etkiyi nasıl yarattığının keşfedilmeye çalışılacağı belirtildi.

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