Araştırma dikkat çekti! özellikle küçük çocuklarda kilo yanlışı: onlarca liraya alınan meyve suyu ile bağlantılı! Yanıldık

Yeni araştırma analizi, günlük yüzde 100 meyve suyu tüketiminin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde küçük bir kilo artışına yol açabileceğini gösterdi. Uzmanlar, obezite ve diyabet gibi potansiyel sağlık risklerini önlemek için meyve suyu yerine ılımlı ve tam meyve tüketiminin tercih edilmesini vurguluyor.

Önceki çalışmaların yeni bir analizine göre, her gün bir bardak veya daha fazla yüzde 100 meyve suyu içmek, çocuklarda ve yetişkinlerde küçük bir kilo artışıyla ilişkilendirildi.

İleriye dönük kohort çalışmalarını içeren analiz, %100 meyve suyunun her 220 gramlık porsiyonunun çocuklarda, özellikle de küçük çocuklarda VKİ'de 0,03'lük bir artışla ilişkili olduğunu gösterdi. Çocuklarda %100 meyve suyu tüketimi ile kilo alımı arasındaki ilişki, 10 yaş ve altındaki çocuklar tarafından yönlendirildi.

Yetişkinlerde vücut ağırlığı ile pozitif ilişki bulundu

Yetişkinler için sonuçlar karışıktı: Yetişkinlerde yapılan kohort çalışmalarında her bir porsiyon %100 meyve suyu ile kilo artışı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Bununla birlikte, toplam enerji alımını ayarlamayan çalışmalar %100 meyve suyu ile artan vücut ağırlığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi, bu da fazla kalorilerin bu ilişkide rol oynadığını düşündürdü.

Meyve suyu tüketimi sınırlandırılmalı

Bulgular, özellikle küçük çocuklar için %100 meyve suyu tüketiminin sınırlandırılmasına yönelik halk sağlığı rehberliğini destekliyor ve tercih edilen içecek olarak su ile birlikte meyve suları yerine bütün meyvelerin tüketilmesini öneriyor. Çalışma, Toronto Üniversitesi'nden araştırmacı Vasanti Malik, MSc, ScD ve meslektaşları tarafından yürütüldü ve JAMA Pediatrics'te yayımlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Binlerce çocuk ve yetişkinle çalıştılar

Çalışmada ayrıca, çocuklarda bu soruyu ele alan hiçbir randomize klinik çalışmanın (RCT) yapılmadığının altı çizildi. Yetişkinlerde ise RKÇ'lerin çoğunluğu Avrupa veya Asya'da yürütüldü ve katılımcılara %100 meyve suyu sağlayan beslenme denemeleri sunuldu. Son inceleme 45.851 çocuk ve 268.095 yetişkinden elde edilen verileri içerdi.

Araştırmacılar, mütevazı etki boyutlarına dikkat çekmelerine rağmen, çocuklar arasında meyve suyu alımının sınırlandırılmasının sağlıklı kilo yörüngeleri geliştirmeleri için önemli bir strateji olduğu sonucuna vardılar. Makale, porsiyon boyutlarının ılımlı hale getirilmesinin ve meyve suyu yerine tam meyvenin tercih edilmesinin önemini vurguluyor.