Araştırma: Amazon ormanları hızla savanaya dönüşebilir

25 yıllık uydu görüntülerinin analizini yapan araştırmacılar, ilk kez Amazon ormanlarının kuraklık ve yangın gibi etkilere karşı dayanaklılığını ölçümledi.

İklim değişikliği

Veriler, Amazonların bir "geri dönüşü olmayan noktaya" doğru yaklaştığını ortaya koydu.

Öyle ki istatistiksel analizler, 2000'li yılların başından beri el değmemiş ormanların yüzde 75'inden fazlasının stabilitesini kaybettiğini gösterdi.

Bu durumun, Amazonların "savana" olarak bilinen çayırlık alanlara dönüşmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Yağmur ormanlarındaki bozulma en fazla çiftliklere, yollara ve kentsel alanlara yakın bölgelerde gerçekleşti.

Amazon ormanları nerede? Amazon ormanları hangi ülkededir?

Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar. Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içerisinde bulunur. Ormanların %60'ı Brezilya, %13'ü Peru sınırları içerisindedir.

Yağmur ormanları hangi ülkede?

Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içerisinde bulunur. Ormanların %60'ı Brezilya, %13'ü Peru sınırları içerisindedir.

Kaynak: Sciencealert, The Guardian