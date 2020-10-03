Araştırma alışkanlığı olamayan laikçi kesim, bu yalana da atladı... Ali Erbaş'a atılan iftiralara cevap!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan ve karalama kampanyası başlatılan Laikçi kesime, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cevap geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Ali Erbaş'ı ve onun üzerinden İslam'ı hedef alan yalan ve iftira içerikli paylaşımlar için hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Yalan ve iftira ifadelerle, Ali Erbaş üzerinden dini değerlerimizin aşağılandığı ve toplumsal saygınlığı olan kişilere hakaret edildiği belirtilen açıklamada, aralarında sözde sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu laikçi kesimin bu yalan ve iftira içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşıldığı vurgulandı.

Diyanet'in yaptığı açıklamada "İletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Diyanet'in yaptığı o açıklama: