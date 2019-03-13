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Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik sözünün altına imza attı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahütnamesi”ni canlı yayında imzaladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:34
Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik sözünün altına imza attı

Bodrum’da artık hesap soran bir halk istediğini her söyleminde dile getiren CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahütnamesi”ni canlı yayında imzaladı.

 

Halikarnas Radyo’da Nuran Yüksel’in hazırlayıp sunduğu programda Bodrum için tarihi bir an yaşandı. CHP’nin İstanbul, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından sonra Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı taahhütnameye imza atarak, göreve geldiği taktirde “şeffaf, katılımcı, kapsayıcı bir belediyecilik” anlayışı için tüm Bodrum halkına söz verdi.

 

Seçim çalışmalarımın en anlamlı günü

 

Her söyleminde ısrarla “Bodrum’da artık hesap soran bir halk istiyorum. Çünkü ben hesap veren katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı içinde olacağım” diyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras canlı yayında taahhütnamenin tüm şartlarını okudu ve imzaladı. Sözlerine, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizi yad ederek başlayan CHP Adayı Aras, geçtiğimiz yıl elim bir kazada kaybettiğimiz Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ı da rahmetle yad etti.

 

Bugün, seçim çalışmalarının en anlamlı anlarından birini yaşadığını belirten Ahmet Aras, “Bu taahhütnameyi imzalayarak, Bodrum’u kamunun denetimine açıyorum. Seçilmem durumunda belediyenin tüm faaliyetleri, işlemleri, kamuoyu ve halkın denetimine açık olacak, şeffaf olacak.” diye konuştu. Ahmet Aras, “Yerel yönetimde bütün mesele kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını şeffaf biçimde ortaya koyabilmektir. Derneğe bu hassas davranışları için teşekkür ediyorum ve Bodrum halkının imza attığım bu taahhütnameyi duymasını istiyorum” diyerek, taahhütname şartlarını canlı yayında tek tek okudu.

 

Aras, bugün aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın da ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak kendisini de özlemle ve rahmetle andığını ifade etti.

 

Dürüst siyaset özlemi içinde olan herkes adına teşekkür

 

Küresel düzeyde 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Avukat Selçuk Argun da amaçlarının kamu kurumlarının şeffaf, denetlenebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir faaliyet göstermesini sağlamak olduğunu belirtti.

 

Program yapımcısı Nuran Yüksel ise “Bugün Bodrum’da dürüst, şeffaf bir yönetim anlayışını önemseyen, siyasal iradeye ve kamuoyuna örnek olacak tarihi bir sözleşmeye tanıklık ettik. Umarım bu anlayış tüm Türkiye’ye yayılır ve tüm adaylar Sayın Ahmet Aras’ın gösterdiği duyarlılığı ve vizyonu gösterirler. Ben dürüst siyaset özlemi içinde olan tüm yurttaşlar adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:34
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