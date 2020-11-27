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Yaşam Aras, MNG, Yurtiçi, PTT Kargo hafta sonu açık mı?
Yaşam

Aras, MNG, Yurtiçi, PTT Kargo hafta sonu açık mı?

Yarın kargolar açık olacak mı sorusunun yanıtı hafta sonu şubelerde ürün teslimi ya da gönderim yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki, Aras, MNG, Yurtiçi, PTT Kargo hafta sonu açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:34:00 -
Aras, MNG, Yurtiçi, PTT Kargo hafta sonu açık mı?

Yarın kargolar açık olacak mı? Hafta sonu kargo şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar kargo şirketlerinin yarın açık olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Hafta sonu kargolar çalışacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle açık olacak kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda yarın kargolar açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

Genelgeye göre, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

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