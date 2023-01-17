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Ekonomi Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanı Özlem Asutay Oldu
Ekonomi

Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanı Özlem Asutay Oldu

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanlığı görevine Özlem Asutay getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:46:00 -
Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanı Özlem Asutay Oldu


Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanlığı görevine Özlem Asutay getirildi.

 

Aras Kargo’nun süreç geliştirme, iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve etik süreçlerini yöneten iç denetim ekibinin dümeni, kasım ayı itibarıyla 20 yıllık deneyime sahip Asutay’a emanet edildi.

Profesyonel hayatına 2001 yılında Ernst&Young International’da başlayan Asutay sonrasında sırasıyla, PwC Türkiye, Vodafone, Liberty Sigorta, Merck Sharp Dohme İlaç, H. Bayraktar Yatırım Holding, Bilgili Holding ve Nobel İlaç firmalarında görev yaptı.

Asutay, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunudur.

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