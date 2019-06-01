Aras Kargo’da Ayyarkın dönemi

Aras Kargo 40. yılında bayrağı, bünyesinde 15 yıllık tecrübesi bulunan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın’a teslim etti. Ayyarkın, mayıs ayı itibariyle Genel Müdür olarak atandı.

Bu arada üst üste ikinci kez A.L.F.A Awards’ın sahibi olan Aras Kargo, “Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka” seçildi. Aras Kargo, satış öncesi ilişkileri ile oluşturduğu, güvenilirliği, bilinirliği ve müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla ödüle layık görüldü.