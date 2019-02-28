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Aras Edaş ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Ardahan’da Aras Edaş ekipleri, yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
Aras Edaş ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Ardahan’da Aras Edaş ekipleri, yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.


Ardahan Aras Edaş ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik çalışma yaptı. Aras Edaş Ardahan İl Koordinatörü Meyrem Akpınar başkanlığındaki ekip, Orman ve Su İşleri Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen noktalardan olan, merkeze bağlı Kartalpınar, Ortageçit ve Ölçek köylerindeki alanlara ot, sakatat ve yem bıraktı. Aras Edaş Ardahan İl Koordinatörü Meyrem Akpınar yaptığı açıklamada, "Bugün bu dost elimizi hayvan dostlarımıza uzattık. Onlar için bir çok noktaya yem bıraktık ve umarız bu çalışmamız onların yaşam mücadelesine katkı sunar" dedi.


Akpınar, "Aras Elektrik olarak Ardahan ilinde elektrik dağıtım hizmeti yürütüyoruz. İşimizin doğası gereği işimizin yüzde doksanını arazide gerçekleştirmekteyiz. Arazide çalışırken hem yaban hayvanlarına, hem de doğaya terk edilmiş evcil hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karın çok olduğu dönemlerde yabani hayvanların doğada yem bulmakta sıkıntı çektiklerini bildiğimiz için bugün bu dost elimizi hayvan dostlarımıza uzattık. Onlar için bir çok noktaya yem bıraktık ve umarız bu çalışmamız onların yaşam mücadelesine katkı sunar" şeklinde konuştu.



Ekipler karacalar için de doğaya ot bıraktı


Aras Edaş ekipleri kış şartlarından olumsuz etkilenen karacalar için ise doğaya 1 ton ot bıraktı.


Aras Edaş ekipleri, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla, temin ettikleri 1 ton otu araçlarla Ardahan-Çıldır karayolu Ölçek köyü mevkisindeki ormanlık alana götürdü. Ekipler, beraberinde getirdikleri otu, karacalar için belirlenen noktalara bıraktı. Karın fazla olmasından dolayı yem bırakan görevlilerin zor anlar yaşadığı da görüldü.


Kentteki yemleme çalışması yapılan alanlarda görülen tilki ise dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  1. doğa

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