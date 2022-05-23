Aras Aydın kimdir, nereli kaç yaşında? Aras Aydın hangi dizilerde oynadı, asıl mesleği ne?

Aras Aydın kimdir? Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı. 2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı. 31 Mart 2018 tarihinde "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.

Melis Birkan kimdir?

Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonundaki "Leyla" rolünde oynadı. Kırmızı Oda dizisi oyuncuları arasında yer aldı.