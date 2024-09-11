Araplarla yeni anlaşma: Türkiye Bankalar Birliği ile Arap Bankalar Birliği mutabakata vardı!

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Arap Bankalar Birliği’nin 50. kuruluş yılı vesilesiyle Katar Merkez Bankası himayesinde düzenlenen ‘2024 Arap Bankacılık Konferansına’ katıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da 10-11 Eylül tarihlerindeki konferans süresince düzenlenen panellerde; sürdürülebilir kalkınma ve Arap bölgesindeki finans ihtiyacı, finans piyasalarının, enstitülerinin ve enstrümanlarının kalkınmanın finansmanındaki rolü, sürdürülebilir finans için finansal teknolojiler, iklim finansmanı ve çevresel sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Konferansa onur konuğu olarak katılan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar; meslektaşları ile ikili görüşmeler yaparak, bölgedeki bankalarla teknolojik ilerlemeleri, çevresel, sosyal ve yönetişim çalışmalarını, bilgi alışverişini, mesleki gelişimi artırmak ve bankacılık sektörleri arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla Arap Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet El Etrebi ile bir “Mutabakat Zaptı” imzaladı.

Türkiye Bankalar Birliği adına anlaşmayı imzalayan Başkan Çakar, “bu anlaşma, bankacılık sektörleri arasındaki bilgi alışverişini derinleştirmenin yanı sıra ortak çalışmalar, çalıştaylar ve konferanslar vasıtasıyla, karşılıklı fayda alanını büyütmeye vesile olacak. Birliklerimiz arasında iş birliğinin güçlenmesine önem veriyoruz. Finans ve bankacılık alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin büyümesine katkı sağlayacak ve bu bölgede faaliyet gösteren iş insanları için yeni fırsatları beraberinde getirecek” dedi.