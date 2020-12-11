Araplardan YPG’ye protesto
Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Araplar, terör örgütü YPG/PKK’ya karşı protestolarını sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Ebu Hamam beldesinde toplanan yaklaşık 500 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi. Göstericiler, terör örgütünün bölge halkını su ve iletişim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakmasına tepki gösterdi. Toprakları YPG tarafından işgal edilen Araplar, terör örgütü karşıtı slogan atarak, Suriyeliler arasında ayrımcılık yapılmasını ve bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.