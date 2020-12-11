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Dünya Araplardan YPG’ye protesto
Dünya

Araplardan YPG’ye protesto

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Araplar, terör örgütü YPG/PKK’ya karşı protestolarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:10:00 -
Araplardan YPG’ye protesto

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Ebu Hamam beldesinde toplanan yaklaşık 500 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi. Göstericiler, terör örgütünün bölge halkını su ve iletişim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakmasına tepki gösterdi. Toprakları YPG tarafından işgal edilen Araplar, terör örgütü karşıtı slogan atarak, Suriyeliler arasında ayrımcılık yapılmasını ve bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.

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