Araplar verdikleri rakamla dudak uçuklattı! Dubai’de telefon numarası 27 milyon TL'ye satıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri konumundaki Dubai’de, bir telefon numarası için açık artırma düzenlendi.

Dubai’de, eşsiz numarayı barındıran SIM kart, şaşırtıcı bir fiyata alıcı buldu.

Kentin önde gelenleri arasında özel telefon numaraları ve plakalara yönelik açık artırma ilgisi, BAE’de bu alandaki eğilimi gösteriyor.

Özel telefon numarası 871 bin dolara satıldı.(yaklaşık 27 Milyon TL'ye satıldı)

Dubai’de varlıklı insanlar, prestijli ürünleri güvence altına almak istiyor. Bu kapsamda söz konusu özel telefon numarası, 871 bin dolara alıcı buldu.

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Numarayla ilgili açık artırmaya ilginin yoğun olması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada daha önce ‘Godzilla’ adında, altın kaplamalı ve 1 milyon dolar değerinde özelleştirilmiş bir araba dikkatleri üzerine çekmişti.

Özel altın renkli araç

3,8 litrelik V6 çift turbolu 545 hp motora sahip olan otomobil, özel altın rengi parlaklığa, gelişmiş aerodinamiğe, güçlendirilmiş gövdeye ve hassas yol tutuşuna sahip olmasıyla göze çarpmıştı.