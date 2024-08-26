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Ekonomi Araplar Türkiye'den gidiyor mu? Arap turist azalırken, Çin yüzde 102 artışla ilk sırada! Tüm Türkiye'ye açıklandı
Ekonomi

Araplar Türkiye'den gidiyor mu? Arap turist azalırken, Çin yüzde 102 artışla ilk sırada! Tüm Türkiye'ye açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 00:38:00 - 2024-08-26 02:27:30
Araplar Türkiye'den gidiyor mu? Arap turist azalırken, Çin yüzde 102 artışla ilk sırada! Tüm Türkiye'ye açıklandı

Arap turistler elini ayağını Türkiye'den çekti mi merak edildi. Türkiye’ye gelenlerin ülkelerine göre dağılımında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen turist sayısı yüzde 46,25, Kuveyt'ten yüzde 37.21, Katar dan yüzde 31,21, Suudi Arabistan'dan yüzde 9,86 azalış gösterdi.

Türkiye’ye gelenlerin ülkelerine göre dağılımında Birleşik Arap Emirlikleri nden (BAE) gelen turist sayısı yüzde 46,25, Kuveyt'ten yüzde 37.21, Katar dan yüzde 31,21, Suudi Arabistan'dan yüzde 9,86 azalış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı yedi aylık ziyaretçi sayısına göre bu dönemde en çok artış Çin’den oldu.

2023 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde Çin’den gelenlerin sayısı 114.006 kişi iken bu yılın aynı döneminde gelenler 230.819 kişi oldu. Buna göre Çin’den gelenlerin sayısı yüzde 102 arttı.
Bakanlığın açıkladığı yedi aylık ziyaretçi istatistiklerinde gelenlerin ülkelere göre dağılımında en çok artış Çin’den oldu.

Bu dönemde Asya'nın bir diğer ülkesi Japonya'dan gelen turistlerde de yüzde 82.06 arttı.

Güney Asya bölgesinde en fazla turist artışında Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer alırken, Endonezya, Singapur, Bangladeş, Hindistan, Filipinler izledi.
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