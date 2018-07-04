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Araplar Türk ortak arıyor

İstanbul, önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilki düzenlenecek Hac ve Umre Turizmi Zirvesi’ne farklı İslam ülkelerinden çok sayıda firma katılacak. Zirvede, ortaklıklar ve işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:11
Araplar Türk ortak arıyor

Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilecek. 12-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirveye Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden firma katılacak. Hac ve umre turizminin önemine dikkat çeken Zirve Koordinatörü İlyas Say, “Bu yıl 80 bin kişinin hac ibadeti için, 100 binin üzerinde kişinin ise umre için Suudi Arabistan’a gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Sadece Arap ülkelerinden geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini vurgulayan Say, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi ile Türk firmaları ile başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinden İstanbul’a gelecek firmaları buluşturacağız” dedi.

İki gün sürecek zirvede sektörel sorunların konuşulacağını ve çözüm yollarının aranacağını dile getiren Say, amacın karşılıklı işbirliklerini artırmak olduğuna değindi.

Suudi Arabistan’da şirket açmanın belli şartlarının olduğunu söyleyen Say, “Suudi Arabistan’da bu yıla kadar hac ve umre işlerini yapan 60 firma vardı. İlk kez bu yıl yeni izinler verildi ve firma sayısı 450’ye çıktı. Bu şirketler milyon dolarlık bütçelere sahip. Türk şirketlerle ortaklık, işbirliği yapmak, birlikte çalışmak istiyorlar. Zirvenin bu işbirliklerine zemin hazırlamasını, ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ve pazarın bu işbirlikleriyle daha da büyümesini arzu ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:11
  1. İstanbul
  2. Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi

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