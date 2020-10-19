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Dünya Araplar, Filistin’e yardımı kesti
Dünya

Araplar, Filistin’e yardımı kesti

Arap ülkelerinin Filistin’e yaptığı hibe ve yardımlar, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 81,6 azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:55:00 -
Araplar, Filistin’e yardımı kesti

Filistin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar geçen sürede Arap ülkelerinin Filistin bütçesine verdiği desteğin, 38,1 milyon dolar olduğu belirtildi. Geçen yıl aynı zaman diliminde Arap ülkelerinin Filistin bütçesine yaptığı hibe ve yardımlar, 198,33 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Arap liderlere sözde barış planını kabul etmeyen ve İsrail ile masaya oturmayan Filistin’e, yardımı kesin, talimatı vermişti.

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