Araplar, Filistin’e yardımı kesti

Filistin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar geçen sürede Arap ülkelerinin Filistin bütçesine verdiği desteğin, 38,1 milyon dolar olduğu belirtildi. Geçen yıl aynı zaman diliminde Arap ülkelerinin Filistin bütçesine yaptığı hibe ve yardımlar, 198,33 milyon dolar olarak açıklanmıştı.



ABD Başkanı Trump, Arap liderlere sözde barış planını kabul etmeyen ve İsrail ile masaya oturmayan Filistin’e, yardımı kesin, talimatı vermişti.