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Dünya Araplar duyurdu: Lübnan ordusu, Katar'dan 15 milyon dolarlık bağış aldı... Milyon dolarlık bağış
Dünya

Araplar duyurdu: Lübnan ordusu, Katar'dan 15 milyon dolarlık bağış aldı... Milyon dolarlık bağış

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:41:00 - 2024-09-17 18:06:30
Araplar duyurdu: Lübnan ordusu, Katar'dan 15 milyon dolarlık bağış aldı... Milyon dolarlık bağış

Katar Kalkınma Fonu'ndan (QFFD) Lübnan ordusuna 15 milyon ABD doları bağış yaptığını duyurdu.

Lübnan ordusu, Katar Kalkınma Fonu'ndan (QFFD) 15 milyon ABD doları bağış aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, maddi bağış, orduya üç ay boyunca yakıt sağlamak ve Lübnan'ın kötü ekonomik koşulları nedeniyle artan güvenlik zorluklarıyla başa çıkma kabiliyetini artırmak için kullanılacak.

Lübnan Kara Kuvvetleri Komutanı Joseph Avn, Katar'ın Lübnan Büyükelçisi Şeyh Suud bin Abdurrahman El Sani ve QFFD Genel Müdür Yardımcısı Sultan El Aseeri ile yaptığı görüşmede, "Katar Devleti'nin sürekli girişimleri, iki taraf arasındaki kardeşlik ilişkilerine bağlılık ve içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemek bağlamında gelen bu hibeden dolayı" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan ordusu, ülkeyi 2019'da vuran uzun süreli ekonomik ve mali krizden ağır bir şekilde etkilendi. Kriz, Lübnan para biriminin çökmesine ve askeri personel de dahil olmak üzere kamu sektörü çalışanlarının ücretlerinin değer kaybetmesine neden oldu.

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Yorumlar

hasel

Ben de 1.5 Milyar dolarlık bağış zannettim.15 milyon dolar ne ki katar için çerez parası.

hasetlik fesatlık

haset sende 15 TL gönder niye hasetlik fesatlık yapıyorsun
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