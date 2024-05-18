  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaşın isyanı sonunda karşılık bulundu! O marketler kapatılacak

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme

Türkiye'de 20 milyar tondan fazla rezerv var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Beklenmedik adım atıldı

Bakan Şimşek'ten, 'Türk Yatırım Fonu' açıklaması! 500 milyon dolarlık sermaye...

4 ülke birleşti! Türk İHA'larına rakip oluyor, yatırdıkları para ağızları açık bıraktı

Isırılmaya devam Türkiye! Türkiye’deki köpek piyasası 3,5 milyar dolar!

Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Düğün sonrası valizle taşınanlara dikkat

28 Şubat'ın 'bin yıl' planı ellerinde patladı: Generaller bin bir gün hapis yattı

Nasıl icat edildiğini açıkladı Paşinyan’dan bomba ‘sözde soykırım’ itirafı
Gündem "Araplar bizi arkadan vurdu"nun cevabını Halil Konakçı verdi! Rakamı duyan şok geçirecek
Gündem

"Araplar bizi arkadan vurdu"nun cevabını Halil Konakçı verdi! Rakamı duyan şok geçirecek

Yeniakit Publisher
2024-05-18 18:40:00 - 2024-05-18 18:41:43

İmam Halil Konakçı, 'Araplar bizi sırtımızdan vurdu' söylemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "1. Cihan Harbi’ne 2.9 milyon asker katılmış, 400 bini Arap. Hani arkamızdan vurmuşlardı" dedi.

İmam Halil Konakçı, Araplar bizi arkamızdan vurdu söyleminin emperyalistlerin Türkleri İslam dünyasından soğutmak için uydurulduğunu savundu. Bir programda konuşan Konakçı, "1. Cihan Harbi’ne 2.9 milyon asker katılmış, 400 bini Arap. Hani arkamızdan vurmuşlardı." dedi.

İmam Halil Konakçı, ‘Araplar bizi arkamızdan vurdu’ iddiasının yalan olduğunu bilinçli bir şekilde gündemde tutulduğunu savundu.

Bir programa katılan Konakçı'nın bu söylemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"1. Cihan Harbi’ne 2.9 milyon asker katılmış, 400 bini Arap. Hani arkamızdan vurmuşlardı." dedi.

Şerif Hüseyin'nin ihanet etme potansiyelini bilen Abdülhamid'in onu Hicaz’da bırakmayıp İstanbul’a getirdiğini söyleyen Konakçı, Abdülhamid'in indirilmesinden sonra Hüseyin'in Hicaz'a gönderildiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!
Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!

Halil Konakcı Hoca: Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!
Halil Konakcı Hoca: Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!

Gündem

Halil Konakcı Hoca: Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!

Halil Konakçı isyan etti! Tek bir kelime etmedim deli gibi saldırıyorlar
Halil Konakçı isyan etti! Tek bir kelime etmedim deli gibi saldırıyorlar

Gündem

Halil Konakçı isyan etti! Tek bir kelime etmedim deli gibi saldırıyorlar

Halil Konakcı Hoca'dan darbenin yıldönümünde önemli uyarı: Müslümanlar uyanık olmalı!
Halil Konakcı Hoca'dan darbenin yıldönümünde önemli uyarı: Müslümanlar uyanık olmalı!

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan darbenin yıldönümünde önemli uyarı: Müslümanlar uyanık olmalı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ülkede garip şeyler oluyor

Eskişehir de Mahmut sami ramazan oğlu CAMİİ tam karşısında arası 50 metre yok İÇKİLİ MEKAN açıldı. Kim izin ruhsat veriyor devlet neden denetim yapmıyor birileri bişeyler deniyor son zamanlarda.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23