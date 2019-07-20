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Arapgir standına yoğun ilgi

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:22
Arapgir standına yoğun ilgi

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde Arapgir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.


Mişmiş Park Fuar Alanı’nda düzenlenen fuarda Arapgir’in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin tanıtımının yapıldığı stant vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, standı ziyaret eden katılımcılarla tek tek ilgilenirken, vatandaşlar Arapgir’ in mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tadına bakma fırsatı buldu. Fuarda şuana kadar ayrıca 5 binden fazla ziyaretçi de Reyhan Şerbetinin tadına baktı.


Stantlarını ziyaret eden vatandaşlara Reyhan hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Cömertoğlu, Arapgir Belediyesi olarak, ilçelerini en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için çalıştıklarını söyledi.


Stantlarına olan yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Başkan Cömertoğlu,"Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali Malatya için çok önemli bir fuar.Bu önemli organizasyondaArapgir’in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk bitki olan Arapgir mor reyhanını ve güzelliklerini en iyi şekilde sergilemeye çalışıyoruz” diye konuştu

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:22
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