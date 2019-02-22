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Arapça tabelaların kaldırılmasına sert tepki! 'Tek parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz?'

Mardin ve Adana'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerdeki mağazalarda bulunan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar zabıta ekipleri tarafından söküldü. Uygulama büyük tepki çekti.

22 Şubat 2019 Cuma 16:59
Arapça tabelaların kaldırılmasına sert tepki! 'Tek parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz?'

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin dört bir yanında uluslararası ve yerli markaların İngilizce tabelaları hiç bir yaptırımla karşılaşmadan yıllardır kültür ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Ancak bu kirliliğe sebep olan İngilizce ve Fransızca markaların tabelaları hiç bir yaptırımla karşılaşmazken, aynı hoşgörü Arapça tabelalara karşı sergilenmiyor...

Dün Mardin ve Adana'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde Türkçe'nin korunması kanunu dayanak gösterilerek Suriyelilerin açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar zabıta ekipler tarafından söküldü. Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilen uygulamaya gazeteci yazar Müfid Yüksel sert tepki gösterdi.

'Tek Parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz?'

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı eleştirilerle Arapça tabelaların kaldırılmasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, ''Tek parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz? Hatt-ı Kur'an'a nedir bu husumet?'' diye sordu.


'Frenk diyarında Arapça tabelaya tahammülsüzlük gösterilmezken...'

Dünyanın farklı ülkelerinde Arapça tabelalar olduğunu söyleyen Yüksel, ''Bakınız burası Viyana. Orada Arapça tabelaları kaldırtmıyorlar. Frenk Diyarında Arapça Tabelaya tahammülsüzlük gösterilmezken, İslam Ülkesi denen, İslam Dünyasının liderliğine soyunan Türkiye'de ise Arapça ve Arap harfli tabelalara olan ırkçı tahammülsüzlüğe bakın!'' diyerek uygulamaya sert tepki gösterdi.


'Suudiler sildirtse siz ne dersiniz?'

Suudi Arabistan'dan da örnek veren Yüksel, S. Arabistan'da bulunan bir ekmek fabrikasının Türkçe tabelasını göstererek ''Suudiler bu tabelayı sildirtse siz buna ne dersiniz? Bir de kalkıp Mardin'deki Arapça tabelaları sildirtiyorsunuz/Kaldırtıyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:09
  1. Mardin
  2. Adana
  3. müfid yüksel
  4. arapça tabelaların kaldırılması

YORUM YAZ

  • serhatserhat11 dk önce
    100 yıldır kullandıklarılatin alfabesini görmeyip burada iki arapça tabela üzerinden milliyetçilik taslaması komik
  • Zafer Zafer 13 dk önce
    Nelerle uğraşıyoruz adamlar kendi insanlarının okuması için tabiki Arapça yazacak sen ilk önce İngilizce kelime ve tabelaları kaldır şimdiki konuştuğumuzdilimizdeki İngilizce kelimeleri çıkarsan karşıdaki insan ne konuştuğu anlamaz şimdi sen bunları kaldırır san bunun sana ne gibi bir faydası olacaktır onları da bir açıklayın bari ekonomi mi düzelecek askeri gücümüz mü artacak uzaya füze mi göndereceğiz yerli otomobil üretmeye faydalı sağlayacak yoksa eh bu işi de hallettik artık süper güç olmamıza hiç bir engel kalmadı mı salak salak işlerle uğraşmayın
  • paramechparamech14 dk önce
    Ya bu kadar saçma haber olmaz... İngilizce tabela olunca Türkçe akla geliyor da Arapça'da neden gelmiyor?!? Bu toprağın halkı yazanı anlamıyorsa eğer o tabela oradan inecek. En azından İngilizce latin harfi kullandığı için ne olduğu belli. Halkın yüzde kaçı onu okuyup bir de anlamını kestirebilecek? Kaldı ki istemezük denen İngilizce tabelalarda da sadece markalar İngilizce kökenli veya çağrıştırıyor. Bunlar gibi komple Arapça değil!
  • İbrahim içèrİbrahim içèr16 dk önce
    Büyük yalnış. büyük devlet özgürlükten ve hoşgörüden doğar ve büyür
  • ŞükuhŞükuh19 dk önce
    Hiç kıvırmayalım,sadece Arap ve Arapça meselemiz yok.Kullandığımız araba,içtiğimiz sigara,giydiğimiz ayakkabı,pantolon,gömlek,Tişört,şapka,sırt çantası,telefon,bilgisayar,beyaz eşya ürünleri vesair eşyanın ismi,menşei yabancı.Marlboro'yu tüttür,İphone'la konuş,Citroen'e bin ve Türkçülük yap Araplar defolsunlar,şunları istemiyoruz,bunlardan banane demek gibi sözler samimiyetsizlik oluyur bence.
  • MardinliMardinli19 dk önce
    Bu faşist adanada arapça yazıları sokuyor.Acaba ingilizce yazıyı sökerdi?Şimdi dönelim meseleye bu faşist başkan biliyormu adanada ne kadar yerli arap olduğu demekki bilmiyor bilseydi bunu yapmazdı en az mardin araplar elli bin urfa araplarda en yüz bin adana araplar iki yüz bin fazla vardır adanada bu kadar arap nufes vardır bu faşist başkan bu kadar milleti hiçe sayıyor otuz bir mart araplar sonu getirecekler hiç merak etmesin
  • orhanorhan26 dk önce
    utanın ya, dedelerimiz düşmanı olan anzaklara bile yardımı esirgemezdi, tohumuna yunan ermeni tohumu katışmış sözde türklerden de bu beklenirdi, gerçek türk asla muhtaca dil uzatmaz ve zulmetmez, allahın yüce mahkemesinde görülecek hesabınız
  • mustafamustafa29 dk önce
    YAHU MEMLEKETTE KÜRTÇE ZAZACA TABELAYA İNGİLİZCE TABELAYA KARŞI ÇIKILMIYOR ARAPÇA OLUNCAMI ZORUNUZA GİDİYOR.
  • HakanHakan30 dk önce
    Çok doğru bir uygulama tek bir adamın tweetiyle mi tepki oluyormuş halk istemiyor biz bir tepki veririz o zaman anlarsınız sert tepki nasıl oluyormuş
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..36 dk önce
    isimlerimiz arapca, dilimiz arapca, giyim kusam arabesk, müzik arabesk, örf adet arabesk, ne kaldi geriye?.. TÜRKCEMIZ NEREDE?.. Gercek Türk örf adetleri nerede?..
  • AhmetAhmet37 dk önce
    Arabi kutsal sanan dangalaklarArab kutsal degildir aptallar anlamadim bu nasil mantik.arab dedigin.Hain bir irktir arab ibrani irkindan gelmedir suudi ailesi musluman degildirEditor muslumansan bunu yayinla
  • HalilHalil38 dk önce
    Sacma bir karar cok kultur iyidir zaten bizim araplarla kan bagimiz var osmanli zamaninda ic ice yasadik.
  • Şaban AKÇAYŞaban AKÇAY38 dk önce
    Bunların iktidara geldiğini düşündüm CHP zihniyeti Allah muhafaza
  • Sayit KarabulutSayit Karabulut47 dk önce
    Bir ülkenin resmi dili neyse tabela da o dilden olur. Olmalıdır... İngilizce tabelaya karşı olduğumuz gibi Arapça tabelaya da dur denmeli. Bunun din ile iman ile zerre ilişkisi yok.
  • CoskunakademiCoskunakademi50 dk önce
    Daha dune kadar TC ibareler ve Ne mutlu Turkum diyene yazilarini sildirenlerin simdi milliyetcilik aklina gelmis ki ben silinmesi taraftariyim zaten hertarafimiz arap olmus birakin bu arap seviciligini artik
  • misafirmisafir53 dk önce
    elbette kaldirilacak, burasi Arabistan MI?
  • ÜmitÜmit59 dk önce
    Burası Türkiye başka yerden bana ne sananeyazar Arapça İngilizce veya başka dil istemiyorum Toprağı işgal altında ilken burda üreyen haramzaderin Allah belasını versin destek olanında ALLAH BELASINI versin
  • SelçukSelçuk1 sa önce
    Dedesinin Babasının mezar taşını okuyamayan millet olarak... bir lisan bir insan diyen millet olarak... aynı kültürü paylaştığımız milletlerle iletişimi İngilizce yapan millet olarak sizce neyi sökmeliyiz!!!
  • ahmetahmet1 sa önce
    İngilizcetabela asılıca oluyor ya sen ona bak.Adana ve Mardin Belediyesinde oturanlar beyni ile değil kıçıyla düşündükleri için bu normal dır.Be akılsız ahmaklar, size devlet işini kim emanet etti, yine milleti kamplaştırmak için çalışıyorsunuz belli. Bu yapılan insan haklarına aykırıdır.Protesto ediyorum.Alenen
  • hüseyin sabazhüseyin sabaz1 sa önce
    suriyeliler konuksa konuklugunu bilsinler bu kadar da olmaz madem adam turkiyede yaşiyor bilsin türkceyi işyeri açmıssa tabelasınıda turkce yazdırmak zorunda bence burası yolgeçen hanımı
  • Erkan Erkan 1 sa önce
    Sökülmesi tabiki en doğru olan bunun kuranı kerim ile ne alakası var
  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç1 sa önce
    Reis bu Türkçe dışındaki tabelaya karşı. Bu mantıksız yasak,Nedendir?
  • Mert Mert 1 sa önce
    Çünkü sayın Erdoğan hem dindar hem milliyetçi hem atatürkçü :) eğer iyi bir duruş istiyorsanız Saadet ne güne duruyor.
  • KomünistKomünist1 sa önce
    Daha açık türk düşmanlığı yapılmazdı, kürtler kürtçe tabela koysun araplar arapça lazlar lazca, sonra milli beka, milliliği önemsildrsanız milli dilimizin türkçe olduğunu da kabul edin, kendi aralarında konuşsunlar yazışsınlar
  • Adem EvliyaAdem Evliya1 sa önce
    İngilizce derslerini ilkokul 2. sınıfa kadar indirerek Türkçe korunamaz!

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