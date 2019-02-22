Arapça tabelaların kaldırılmasına sert tepki! 'Tek parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz?'

yeniakit.com.tr

Türkiye'nin dört bir yanında uluslararası ve yerli markaların İngilizce tabelaları hiç bir yaptırımla karşılaşmadan yıllardır kültür ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Ancak bu kirliliğe sebep olan İngilizce ve Fransızca markaların tabelaları hiç bir yaptırımla karşılaşmazken, aynı hoşgörü Arapça tabelalara karşı sergilenmiyor...

Dün Mardin ve Adana'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde Türkçe'nin korunması kanunu dayanak gösterilerek Suriyelilerin açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar zabıta ekipler tarafından söküldü. Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilen uygulamaya gazeteci yazar Müfid Yüksel sert tepki gösterdi.

'Tek Parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz?'

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı eleştirilerle Arapça tabelaların kaldırılmasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, ''Tek parti devri uygulamalarına mı dönüyoruz? Hatt-ı Kur'an'a nedir bu husumet?'' diye sordu.







'Frenk diyarında Arapça tabelaya tahammülsüzlük gösterilmezken...'

Dünyanın farklı ülkelerinde Arapça tabelalar olduğunu söyleyen Yüksel, ''Bakınız burası Viyana. Orada Arapça tabelaları kaldırtmıyorlar. Frenk Diyarında Arapça Tabelaya tahammülsüzlük gösterilmezken, İslam Ülkesi denen, İslam Dünyasının liderliğine soyunan Türkiye'de ise Arapça ve Arap harfli tabelalara olan ırkçı tahammülsüzlüğe bakın!'' diyerek uygulamaya sert tepki gösterdi.







'Suudiler sildirtse siz ne dersiniz?'

Suudi Arabistan'dan da örnek veren Yüksel, S. Arabistan'da bulunan bir ekmek fabrikasının Türkçe tabelasını göstererek ''Suudiler bu tabelayı sildirtse siz buna ne dersiniz? Bir de kalkıp Mardin'deki Arapça tabelaları sildirtiyorsunuz/Kaldırtıyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

