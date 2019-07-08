"Arapça olanları yasaklayıp İngilizce olanları bırakamazsınız" Türkiye'de İngilizce tabelaların caddeleri esir aldığı görülmezken Arapça tabelaların hedef alınması tartışmaları da beraberinde getirdi.

yeniakit.com.tr CHP'li İstanbul Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu'nun Arapça tabelaları hedef almasının ardından tartışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın da yer yer bu uygulamayı gerçekleştirmesi tepki çekerken İngilizce tabelaların esir aldığı caddeler görmezden geliniyor. Uygulamaya eleştiri getiren Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi Müdürü Bünyamin Bezci, "Yabancı dilde tabela konusunda açık düzenleme var; %30u Türkçe olmak şartıyla herhangi bir dilde tabela asabilirsiniz... beğenmiyorsanız düzenlemeyi değiştirebilirsiniz ama yabancı diller arasında hiyerarşi kurarak Arapça olanları yasaklayıp İngilizce olanları bırakamazsınız..." yorumunda bulundu.

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