Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde Maveraünnehir’de Fıkıh İlmi ele alındı
Bu yıl ana teması “İlim Membaı Maveraünnehir” olarak belirlenen “5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” etkinliği kapsamında, farklı ülkelerden isimlerin katılımıyla “Maveraünnehir’de Fıkıh İlmi” tartışıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen etkinlik, Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin YouTube hesabından katılımcılarla buluştu. Fuarın İçerik Koordinatörü Ali Sözer’in başkanlığını üstlendiği oturumda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yıldız, “Maveraünnehir Müslüman Toplumu Mayalayan Tefakkuh Anlayışı ve İbadetlerin Birlikte İhya Edilişinde Tezahürü” başlıklı konuşma yaparken, Özbekistan’dan Dr. Shovosil Ziyodov ve Fas’tan Dr. Hamza Bin Ali El Kettani’de konuşma yaptı.