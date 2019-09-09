Arapça düşmanları AB delegasyonunun tweeti'ne tepki gösterdi!

Türkiye'de 2019- 2020 eğitim dönemi başlarken, sosyal medyada bir çok isimden bu konuda twitler geldi. Mesajların genel içeriği öğrencilere başarılı dileklerini barındırıyordu. AB Türkiye delegasyonu da benzer bir niyetten yola çıkıp aşağıdaki şu twiti attı:

Delegasyon aynı dileklerini içeren bir de İngilizce paylaşımda bulundu. Sosyal medyada bu twitler bir anda gündeme oturdu ve TT listesine girdi. AB Delegesinin resmi dili Türkçe olan bir ülke için neden Arapça ve İngilizce mesaj yazdığına dair sert eleştiriler yapıldı.

Niye Arapça?

Bunun üzerine AB'den bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

-Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz. Son üç yıldır Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarımızda, AB Türkiye Delegasyonu olarak, ortaklarımız gibi, Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra Arapça da kullanmaktayız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, alt yapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir."