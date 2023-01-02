Arap zamkı nedir, özellikleri, faydaları nelerdir? Türkiye'de yok satıyor: Her derde deva, şifalı şekerleme

Arap Yarımada'sının şifa kaynağı olan Arap zamkı, firavun dönemlerinden itibaren kullanılmaktadır.

Akasya gamı olarak da bilinen Arap zamkı,akasya ağacının sertleştirilmiş öz suyundan elde edilen bir sakızdır.

Mide iltihabı, sedef hastalığı, boğaz ağrıları ve birçok rahatsızlığa iyi gelen Arap zamkı kozmetik ve boya sektöründe de kullanılmaktadır.

Son dönemlerde sıklıkla pastillerde rastlanılan Arap zamkı, şekerleme, meyve suyu ve çeşitli gıdalarda tercih edilmektedir.

Peki Arap zamkının faydaları nelerdir? Arap zamkı nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

Kullanım şekline göre faydası

-Kaynatılıp tüketildiğinde öksürüğe,

-Balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı kullanıldığında gastrite,

-Defne tohumu ile beraber öğütülüp balla macun haline getirildiğinde karın ağrısına,

-Ilık suda eritilip, sirkeyle karıştırılarak saçlara uygulandığında kepeğe iyi gelir.

-Öte yandan, kan şeker ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi de bulunmaktadır.

-Arap zamkı midede bozulmaz, ancak kalın bağırsakta bir dizi kısa zincirli yağ asidine fermente edilir.

Arap zamkı özellikleri

Arap zamkı ağırlıklı olarak, arabinoz ve galaktozdan oluşan glikoproteinler ve polisakkaritlerin kompleks bir karışımıdır. Suda çözünür, yenilebilir ve esas olarak, gıda endüstrisi ile meşrubat endüstrisinde, E numarası E414 (ABD'de I414) koduyla kıvam arttırıcı olarak kullanılır.

ARAP ZAMKININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Arap zamkı zararları: Normalde herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak astım hastaları, hamile ve emziren anneler, diyabet hastaları ve ameliyat geçiren kişiler tarafından kullanılması farklı yan etkilere neden olabilir.

Arap zamkı nerelerde kullanılır?

Arap zamkı, geleneksel taş baskıda önemli bir bileşendir ve baskıda, boya üretiminde, tutkalda, kozmetikte ve mürekkeplerde ve tekstil endüstrilerinde viskozite kontrolü dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.