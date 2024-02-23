Arap ülkesinden plan! Trabzonspor takımına talip, istiyor! İlgili yeni iddia sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un Arap iş adamı tarafından satın alınabileceği yönündeki iddialar net bir şekilde yalanlanmıştı, hem kulüp yönetimi hem de Trabzonspor Divan Kurulu tarafından.

Ancak, şimdi yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir Arap iş adamının Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan randevu talep ettiği belirtiliyor. Bu iş adamının bir dosya hazırladığı ve hem satın alma hem de ortaklık teklifi sunacağı öne sürülüyor. Trabzonspor Başkanı Doğan’ın henüz randevu talebine cevap vermediği kaydediliyor. (61medya)

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