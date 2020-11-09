Arap ülkesinden olay çıkış! Biden'e köpek dediler
ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın destekçisi olan Suudi Arabistan, Joe Biden'a kutlama mesajı gönderse de ülkede büyük bir yas hakim. Ülke basını Biden'ın başa gelmesiyle ilgili çok konuşulacak manşetler attı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Suudi Arabistan yönetimi Demokratlara tebrik mesajı gönderdi.
ABD basını ise Joe Biden'ın kazanmasından pek memnun değil. Ülkenin önde gelen gazeteleri Biden'a açıkça 'köpek' dedi.
Suudi Arabistan menşeili El-Arabiya ve Şark El-Evsat gazeteleri Joe Biden'ın köpeğinin resminin olduğu fotoğrafı da kullanarak "Köpekler Beyaz Saray'a döndü" başlığını kullandı.