  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi Arap ülkesinden güzel haber resmen geldi! Mısır yerine Türkiye'yi seçecekler
Ekonomi

Arap ülkesinden güzel haber resmen geldi! Mısır yerine Türkiye'yi seçecekler

Rusya’dan 12 ülkeye uçuş düzenleyen iFly Airlines, yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mısır'a olan seferlerini durdurdu. Diğer Rus şirketlerin de benzer kararı alabileceği ifade edilirken rotanın Türkiye'ye kayması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 08:54:00 -
Arap ülkesinden güzel haber resmen geldi! Mısır yerine Türkiye'yi seçecekler

Rusya’dan 12 ülkeye uçuş düzenleyen iFly Airlines, yaşadığı sorunlardan dolayı Mısır’a düzenlediği uçuşları iptal etti.

iFly havayolundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasından uçuş izin alamaması ve diğer devletlerin kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle Rusya'dan Mısır'a uçuşları durdurdu. iFly havayolu bu durumu Tez Tour’a bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Ürdün’ün hava sahasını bu firmanın uçaklarına kapatması sonucu iFly 15 Aralık'ta Mısır'a uçuşları durdurdu.

Mısır’da bulunan Rus turistler bu durumdan dolayı mağdur olmuş, ancak iFly, Mısır'da bulunan 7 bin 5 yüz Rus turisti ülkelerine getirmeyi başarmıştı.

Ancak yetkililer hala Mısır'da Tez Tur ve iFly ile giden Rus turistlerin olduğunu, bunlara Rusya'ya dönmeleri için bireysel seçeneklerin sunulacağını belirtti.

Bilindiği üzere Ruslar son dönemde Türkiye, Mısır ve BAE destinasyonlarına büyük ilgi duyuyor.

Mısır ile yaşanan sıkıntının Türkiye ve BAE'ye yarayacağı tahmin ediliyor.

BAE ve Mısır'dan çok Türkiye'ye getireceğiz! O ülke tarih vererek duyurdu
BAE ve Mısır'dan çok Türkiye'ye getireceğiz! O ülke tarih vererek duyurdu

Ekonomi

BAE ve Mısır'dan çok Türkiye'ye getireceğiz! O ülke tarih vererek duyurdu

Bir haftaya Türkiye'ye akın edecekler! Dikkat çeken BAE ve Mısır detayı
Bir haftaya Türkiye'ye akın edecekler! Dikkat çeken BAE ve Mısır detayı

Ekonomi

Bir haftaya Türkiye'ye akın edecekler! Dikkat çeken BAE ve Mısır detayı

Arap ülkesi dünyaya ilan etti: Mısır'ın kararını reddediyoruz, Türkiye ile olan anlaşmaya bağlıyız
Arap ülkesi dünyaya ilan etti: Mısır'ın kararını reddediyoruz, Türkiye ile olan anlaşmaya bağlıyız

Dünya

Arap ülkesi dünyaya ilan etti: Mısır'ın kararını reddediyoruz, Türkiye ile olan anlaşmaya bağlıyız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23