Arap ülkesinden güzel haber resmen geldi! Mısır yerine Türkiye'yi seçecekler

Rusya’dan 12 ülkeye uçuş düzenleyen iFly Airlines, yaşadığı sorunlardan dolayı Mısır’a düzenlediği uçuşları iptal etti.

iFly havayolundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasından uçuş izin alamaması ve diğer devletlerin kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle Rusya'dan Mısır'a uçuşları durdurdu. iFly havayolu bu durumu Tez Tour’a bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Ürdün’ün hava sahasını bu firmanın uçaklarına kapatması sonucu iFly 15 Aralık'ta Mısır'a uçuşları durdurdu.

Mısır’da bulunan Rus turistler bu durumdan dolayı mağdur olmuş, ancak iFly, Mısır'da bulunan 7 bin 5 yüz Rus turisti ülkelerine getirmeyi başarmıştı.

Ancak yetkililer hala Mısır'da Tez Tur ve iFly ile giden Rus turistlerin olduğunu, bunlara Rusya'ya dönmeleri için bireysel seçeneklerin sunulacağını belirtti.

Bilindiği üzere Ruslar son dönemde Türkiye, Mısır ve BAE destinasyonlarına büyük ilgi duyuyor.

Mısır ile yaşanan sıkıntının Türkiye ve BAE'ye yarayacağı tahmin ediliyor.