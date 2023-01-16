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Dünya Arap ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı! Sınır hattına binlerce asker ve polis konuşlandırdılar
Dünya

Arap ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı! Sınır hattına binlerce asker ve polis konuşlandırdılar

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, İran ve Türkiye sınırına 6 bin güvenlik güçlerinden olan polis ve asker konuşlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 11:36:00 -
Arap ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı! Sınır hattına binlerce asker ve polis konuşlandırdılar

Irak İçişleri Bakanı, İran ve Türkiye sınırında görev yapmak üzere 6 bin polisin konuşlandırıldığını açıkladı.

Basına açıklamalarda bulunan Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, 6 bin polisin İran ve Türkiye sınırındaki gözetleme noktalarına yerleştirildiğini söyledi.

Bakan Şemmeri, söz konusu sınırın kontrolünün sağlanması için özel bütçe ayrıldığını ve sınıra kontrol noktaları, gözetleme kuleleri ile kameraların yerleştirilmesine başlandığını kaydetti.

Iraklı bakan ayrıca, Suriye sınırındaki sızmaları önlemek için de 65 kilometre uzunluğunda beton duvar örüleceğini, duvarın Şengal sınırından başlayacağını ifade etti.

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Yorumlar

Erol

Ne olacak adamlar siniri korumasinmi

Okur

Irak komşularnın işgali altında
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