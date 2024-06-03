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Gündem Arap ülkesinde hükümet istifa etti
Gündem

Arap ülkesinde hükümet istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-06-03 15:00:00 -
Arap ülkesinde hükümet istifa etti

Mısır'da istifasını sunan Başbakan Medbuli, Abdulfettah es-Sisi tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Mısır'da istifasını sunan Başbakan Medbuli, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, istifasını sunan Başbakan Mustafa Medbuli'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sundu.

İstifayı kabul eden Sisi, Medbuli'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Medbuli'yi "teknokrat ve uzmanlardan oluşan bir hükümet kurma göreviyle" doğrudan görevlendirdiği kaydedildi.
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