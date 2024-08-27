Arap ülkesi Türkiye'nin 56 milyar dolarına göz dikti! Mısır ve BAE'den sonra şimdi de onlar

Turizm Ajansı'nda yer alan habere göre, Akdeniz'e kıyısı olan Kuzey Afrika ülkesi başlattığı turizm hamlesi kapsamında Rusya'yı da hedef pazar olarak belirledi.'



Dünya Turizm Örgütü'ne göre Cezayir, Afrika'nın turizmde en hızlı büyüyen üçüncü ülkesi. Akdeniz'e de kıyısı olan Cezayir turizm atağına kalktı.

2030 hedefi turist sayısını 5'e katlamak!

Cezayir hükümeti 2030 yılına kadar ülkenin tatil yerlerindeki yabancı turist sayısını beş kat artırma hedefini belirledi. 2023'te 2.5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Cezayir 2030 yılına kadar yabancı turist akışını beş kat artırarak 12 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyor.

2030'a kadar 300 bin oda daha ekleyecek

Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanı Mokhtar Didouchi turist sayısını artırmak için altyapının geliştirilmesi, sanayiye yatırım çekilmesi, hizmet sektörünün iyileştirilmesi, reklam faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve "güçlü bir yasal çerçeve" oluşturulmasına yönelik planları içeren bir strateji geliştirildiğini açıkladı. Özellikle turizme yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için halihazırda Cezayir'de 250'ye yakın kalkınma bölgesi mevcut. Ülkenin otel oda stokunun 2030 yılına kadar 300 bin oda yani yaklaşık iki katı artması bekleniyor.

Türkiye'nin turizm geliri

Bakan Ersoy, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54,3 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Yani 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54,3 milyar dolar toplam gelir ile 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz." demişti.