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Dünya Arap ülkelerinin 'Türkiye' dayatmasına Şeyh Temim'den tokat gibi cevap
Dünya

Arap ülkelerinin 'Türkiye' dayatmasına Şeyh Temim'den tokat gibi cevap

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesine yönelik ambargonun son bulması için Katar'daki Türk askeri üslerinin kapatılmasını isteyen Arap ülkelerine, "Türk askeri üssünü kırmızı çizgimiz" diyerek karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:00:00 - 2020-12-20 14:06:53
Arap ülkelerinin 'Türkiye' dayatmasına Şeyh Temim'den tokat gibi cevap

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 2017 yılının Haziran ayından bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar ile yeniden müzakere masasına oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğunu kaybetmesinin ardından başlayan müzakereler, Körfez'de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor. Katar'ı daha önce işgal planı bazı yapan Körfez ülkeleri, bu ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını 'müzakere şartı' olarak sunmuştu.

'Taktik Rapor' sitesinin Katar istiharatına dayandırdığı haberinde, Katar Emiri Şeyh Temim'in 'Türk askeri üssünü kırmızı çizgi' olarak nitelediğini duyurdu.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, Katar yönetimi komşu ülkelerle bir anlaşma imzalamak için Türk askeri üssünün kapatılmasını müzakere etmeyecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

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