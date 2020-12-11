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Dünya Arap ülkelerine çağrı! Filistin, barış konferansı için destek istiyor
Dünya

Arap ülkelerine çağrı! Filistin, barış konferansı için destek istiyor

Filistin yönetimi, barış süreci için uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın girişimini desteklemeleri amacıyla Arap ülkeleriyle diyalog kurmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:13:00 -
Arap ülkelerine çağrı! Filistin, barış konferansı için destek istiyor

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, “ABD seçimlerinin ardından son uluslararası gelişmeler ışığında, uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açılacak ve bunun bölgeye, Filistin-İsrail barış sürecine etkisi olacaktır. Filistin yönetimi, değişikliklerin öneminin farkında ve Filistin davasına hizmet edecek ve İsrail işgaline son verecek şekilde bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Trump yönetiminin İsrail ile normalleşme, Arap uzlaşısının ve kararlarının ihlali için Arap ülkelerine baskı uyguladığı bir dönemin ardından bir Arap mutabakatına şiddetle ihtiyacımız var. Tüm Araplarla diyaloğu genişletmeye çalışıyoruz ve siyasi değişkenler de bizi destekliyor” dedi.

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