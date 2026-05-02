Aydın’da film gibi kovalamaca! 16 yaşındaki sürücü 400 bin TL’lik cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü M.M., nefes kesen bir takibin ardından kaza yaparak yakalandı. Kazanın şokunu üzerinden atamadan trafik ekiplerinin; ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi maddelerden kestiği toplam 400 bin TL'lik rekor cezayı öğrenen genç, gözyaşları içinde polis memuruna sarıldı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin pişmanlığı kameralara yansırken, kurallara uymamanın bedeli hayatı boyunca unutamayacağı bir ders oldu.