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Dünya

Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Ürdün, Irak, Yemen, Mısır, Libya, Suriye, Lübnan, Cezayir ve Tunus olmak üzere 15 ülke Ramazan Bayramı'nı pazar günü kutlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:52:00 -
Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Ürdün, Irak, Yemen, Mısır, Libya, Suriye, Lübnan, Cezayir ve Tunus olmak üzere 15 ülke Ramazan Bayramı'nı pazar günü kutlayacak.

Söz konusu 15 ülkedeki yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 23 Mayıs Cumartesi gününün tespit edildiği, 24 Mayıs Pazar gününün Şevval ayının ilk günü olduğu ve bayram olarak kutlanacağı duyuruldu.

Söz konusu ülkelerde hilalin görülemediği ancak bayram gününün astronomik hesaplamalara göre, ramazan aynın sonu ve şevval ayının başlangıcıyla belirlendiği ifade edildi.

 

 

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