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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:14:57 -
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 296'ya, Umman'da 734'e, Bahreyn'de 200'e, Filistin'de 206'ya, Kuveyt'te 546'ya yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 834 kişinin enfekte olduğu, 81 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 296'ya, vakaların 18 bin 834'e, iyileşenlerin 2 bin 162'ye çıktığı ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 256 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 734'e, vaka sayısının 87 bin 328'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 82 bin 805'e ulaştığı aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 644 kişinin enfekte olduğu, 301 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 200'e, vakaların 55 bin 415'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 50 bin 946'ya yükseldiği aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 789 kişide virüs tespit edildiğini, 581 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bu verilerle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de toplam can kaybı 206'ya, vaka sayısı 34 bin 801'e, iyileşenlerin sayısı 23 bin 508'e ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 805 kişinin enfekte olduğu, 516 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 546'ya, vakaların 90 bin 387'ye, iyileşenlerin 81 bin 37'ye ulaştığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 470 kişinin enfekte olduğu, 438 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısı 74 bin 454, iyileşen sayısı 66 bin 533 olarak paylaşıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 265 kişinin enfekte olduğu, 51 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 5 bin 41'e, iyileşenlerin 1752'ye ulaştığı kaydedildi.



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