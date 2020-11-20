Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 2 bin 611'e, Ürdün'de 2 bin 116'ya, Lübnan'da 884'e, Filistin'de 684'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği, 1223 yeni vaka tespit edildiği, 1105 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 611'e yükselirken vaka sayısı 84 bin 995'e çıktı, iyileşenlerin sayısı da 59 bin 334'e ulaştı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 940 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 554 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 2 bin 116'ya, vakaların 174 bin 335'e, iyileşenlerin sayısının ise 103 bin 834'e çıktığı aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1709 yeni vaka tespit edildiğini, 865 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 884'e, vaka sayısının da 113 bin 614'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının da 64 bin 695 olduğu belirtildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 684'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da 718, Gazze'de 754 olmak üzere 1472 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Son verilerle Filistin'de vakaların 81 bin 294'e, iyileşenlerin sayısının da 69 bin 808'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.