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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Son 24 saatte Suudi Arabistan'da 19, Libya'da 10, Kuveyt'te 6, BAE'de 5 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:09:15 -
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 402'ye, Libya'da 857'ye, Kuveyt'te 779'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 495'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 19 kişi daha yaşamını yitirdi, 402 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 402'ye, vaka sayısının 347 bin 282'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 333 bin 842 oldu.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 467 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, can kaybının 857'ye, vakaların 61 bin 95'e, iyileşenlerin sayısının da 35 bin 30'a yükseldiği aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 589 yeni vaka saptandı.

Son verilerle toplam can kaybı 779'a, vaka sayısı da 125 bin 926'ya yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 116 bin 862'ye ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 1121 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 495'e, vaka sayısının 132 bin 629'a çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 128 bin 902 oldu.



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