Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1125'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 563'e, Bahreyn'de 340'a ve Katar'da 237'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 15 kişi daha yaşamını yitirdi, 617 yeni vaka tespit edildi, 610 kişi ise iyileşti.

Böylece can kaybının 1125'e, vaka sayısının da 79 bin 797'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 50 bin 914'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1297 yeni vaka kaydedildi, 783 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 563'e, vaka sayısının da 162 bin 662'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin ayısı ise 151 bin 44 oldu.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 80 yeni vaka tespit edildiğini, 99 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Böylece toplam can kaybı 340'a, vaka sayısı da 85 bin 966'ya yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 84 bin 116'ya ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 209 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 252 hastanın ise iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık, toplam vefat sayısının 237'ye, vakaların da 137 bin 851'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 134 bin 950 olduğunu aktardı.